Kanye West verzuchtte ooit op televisie dat George W. Bush helemaal niets geeft om zwarte mensen, en verkondigde later dat de transatlantische slavernij eigenlijk een keuze was. Dat komt omdat Kanye West niet per se een consistent denker of een ideologisch bevlogen heerschap is, maar een volstrekte randdebiel, puberaal bovendien. Kanye West vindt niets zo leuk als provoceren door tegen minderheden aan te schoppen, dus krijgen vooral zwarte mensen, Joden en homo's het zwaar te verduren als hij zijn dag niet heeft (hoewel hij zelf zwart is en op z'n minst een beetje homoseksueel). Kanye West heeft voor zijn volstrekt kansloze antisemitisme zijn excuses aangeboden en wijt het allemaal aan zijn bipolaire stoornis, het niet slikken van medicatie daartegen en iets met hersenbeschadiging na een auto-ongeluk. Dat lijkt ons aperte onzin, aangezien er ook legio mensen met een bipolaire stoornis zijn die hun medicatie niet slikken en hun hoofd weleens stoten zonder dat ze daarna meteen 'heil Hitler' uit beginnen te kramen en/of een webshop bestieren die swastikashirts verkoopt. Gelukkig is Kanye West geen essayist of beleidsmedewerker, maar muzikant (en, eerlijk is eerlijk, een verdomd goeie). Bovendien roept Kanye West niet op tot geweld, en daar ligt uiteindelijk de grens. De openbare orde was niet in gevaar toen Blitzkrieg (later: The Duds) in de jaren zeventig optrad in Utrecht, en is dat ook niet als Kanye West straks in het Gelredome staat. Je kunt niet én voor vvmu zijn én gaan steigeren zodra provocatieve kunst je niet zint. Stel je niet zo aan.