'Antisemitismecijfers: opnieuw zorgwekkend hoog'

Het is minder erg want het zijn Joden i.p.v. moslims

Antisemitisme in Nederland

"Joden maken minder dan 0,3 procent van de Nederlandse bevolking uit, maar antisemitisme vertegenwoordigen 26 procent van de door het OM geregistreerde discriminatiefeiten." Aldus de A... NCAB over de gevallen van antisemitisme in 2025. Het zijn er 867, een kwart van de discriminatie. Antisemitisme tiert in werkelijkheid natuurlijk nog weliger, want dit zijn alleen nog maar de meldingen: in Nederland hebben we ook extreem veel last van natuurwijnantisemitisme waarbij Sterre en Bloempot voor een paar likes van het dinnetjesgroepje achter een Hezbollah-spandoek aanwaggelen bij zo'n flauwe poeppolonaise als de Rode Lijn, (on)verholen antisemitisme op onze universiteiten, antisemitisme waarbij AVROTROS geen gayyyyliedjesfestijn meer wil uitzenden omdat Taco zich heeft laten vertellen dat Joden kwaadaardig zijn, het Concertgebouw dat zwicht voor de hardste schreeuwers, roepende antisemieten, schilderende antisemieten, antisemieten in de Tweede Kamer, mensen op belangrijke posities die niet optreden tegen antisemitisme en breek ons de bek niet open over al die helse tochten waar de virulente Jodenhaat knalhard door de straten kegelt. Houdt het dan nooit op?!?! Nou. Nee.

Tags: antisemitisme, jodenhaat, ncab
@Mosterd | 15-04-26 | 13:20 | 212 reacties

Reaguursels

