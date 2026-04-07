IRAN LIVEBLOG HIER

Jammer jammer voor alle honderduizenden mensen die honderdduizend uur in een digitale wachtrij moesten staan voor zijn concert: Kanye West komt het Verenigd Koninkrijk niet in. Een nummer uitbrengen met als refrein 'All my niggas nazis, nigga Heil Hitler', het uitbrengen van een kledinglijn met hakenkruizen en tientallen uitspraken over joden en joodse complotten tegen de wereld en Kanye West gingen voor Keir Starmer net ff te ver. De Eva Vlaardingerbroek-treatment! Het hele Wireless Festival waar West zou optreden, heeft zichzelf gecanceld. Of de reppert ook in Nederland (waar hij 2x gaat optreden in juni) een inreisverbod aan zijn afzakkende broek krijgt, is onduidelijk. We denken van niet, want West zei al sorry en uitte zijn jodenhaat in een staat van psychose. Als je in Nederland - om maar wat te noemen - tijdens een psychose je zus doodsteekt en het livestreamt, krijg je hooguit een BNNVARA-documentaire over hoe lief je eigenlijk bent. Ye-tjemina!

UPDATE - Starmer reageert op X. 'Kanye West should never have been invited to headline Wireless. This government stands firmly with the Jewish community, and we will not stop in our fight to confront and defeat the poison of antisemitism. We will always take the action necessary to protect the public and uphold our values.'