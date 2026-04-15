Bizar undercover-onderzoek uit Engeland. De BBC heeft een schaduwnetwerk van asieljuristen ontdekt dat kansloze asielmigranten in ruil voor duizenden ponden helpt om zich voor te doen als homoseksueel. Migranten die dit traject ingaan worden ondersteund bij het fabriceren van een lhbti-identiteit, inclusief het bezoeken van gaycafé's waar de migranten worden gefotografeerd en het aanleveren van brieven van mensen die beweren dat ze homosueel met de migrant hebben gesekst. Ook bezocht de BBC incognito een bijeenkomst van een clubje met de naam 'Worcester LGBT', waar opvallend genoeg erg weinig homo's rondliepen en erg veel (met name) Pakistaanse hetero's. Zoals een andere aanwezige migrant zegt: 'Nobody is gay here. Not even 1 percent are gay'. Een enkele migrant poogde zelfs zich voor te doen als HIV-patiënt. Als je aanvraag is goedgekeurd, dikke kans want lhbti-asiel wordt zelden afgewezen, dan laat je ook gezellig je vrouw invliegen. Die kan gewoon doen alsof ze lesbiënne is. Allemaal erg zorgelijk en als je vervolgens ziet dat verreweg de meeste asielaanvragen op basis van seksualiteit in het Verenigd Koninkrijk afkomstig is van Pakistanen (bekend van), een aantal dat in de afgelopen jaren bovendien exponentieel steeg, ga je wel ff fronsen. En wat is ertegen te beginnen? Hoe ga je homoseksualiteit waterdicht toetsen, behalve door de aanvrager enkele uren aan gaypr0n en diverse musicals voor te schotelen terwijl je de bloedstroom richting het broekje en hersenactiviteit meet? Ok geen slecht idee misschien.