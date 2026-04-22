HEBBEN ZE NOU ECHT NIKS ANDERS TE DOEN nou nee want Bartje van den Brink van Asiel & Migratie laat bekijken of er 'aanknopingspunten' zijn om het gestoorde genie Ye te weren uit Nederland. Vooropgesteld dat we een Rode Lijn moeten trekken bij antisemitisme heeft zo'n Ye een paar keer iets achterlijks geroepen omdat-ie bewezen krankzinnig is, komt er helemaal geen verstoring van de openbare orde en heeft Ye (in tegenstelling tot andere baardjes) ook helemaal nooit opgeroepen tot geweld of erger. Deze gast is gewoon gestoord, maar niet permanent ideologisch verknipt, en dat het kabinet nu even wat politieke purnopuntjes wil pakken om plots een DAAD te stellen is nogal flauw. HUUU en Bob Vylan dan? Nou ja, precies ja.