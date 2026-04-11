VIDEO. Minister Van den Brink bereid AZC's door strot gemeentes te duwen via Dwangwet
Met dank aan de Nieuwsuurbot
Democratie is een raadsel en het gaat als volgt: eerst wint de PVV de verkiezingen, dan komt er een kabinet met het strengste asiebeleid ooit, dan weer niet, dan roept Frans Timmermans dat de grenzen dicht moeten, Rob Jetten ook, er komen weer verkiezingen, een nieuw kabinet, streng asielbeleid dat onverkort wordt doorgevoerd, maar niet door D66, en misschien ook niet door het CDA, dan zet er nog iemand een streep door het verbieden van voorrang voor statushouders, en nu blijkt dat de enige serieuze aanpassing van het asielbeleid de laatste jaren de invoering van de spreidingswet is geweest en dat CDA-minister Bart van den Brink die wet ook gaat gebruiken als gemeenten blijven dwarsliggen omdat ze geen AZC willen. Raar.
Reaguursels
