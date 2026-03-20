Kijk. Dat is daadkracht. Dat is dingen regelen. Dat is AAN DE SLAG. Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan, die kennelijk zo weinig weet van haar eigen portefeuille dat ze tijdens debat alles van een briefje moet voorlezen, heeft toch al een besluit genomen. De wet die gemeenten zou verbieden om statushouders voorrang te geven voor een woning, wordt in de prullenbak gegooid. Dat was die ene wet van Mona Keijzer waar de Raad van State, die kapot moet, zo mordicus tegen was dat er een juridische trucendoos open werd gegooid om een politiek puntje te maken. Ondertussen heeft Boekholt-O'Sullivan een geweldig plan om ervoor te zorgen dat statushouders snel een woning krijgen. "De woonminister schetst dat er een ’convenant’ komt met ’gemeenten en andere maatschappelijke partners’ met afspraken over het snel beschikbaar krijgen van flexwoningen. De minister wil ’voor de zomer’ een ’concept-convenant’ hebben gesloten. Ook komt er een ’aanjaagteam’ dat goede voorbeelden verzamelt uit gemeenten waar al op creatieve manieren woonplekken voor statushouders worden geregeld." Dus niet alleen een aanjaagteam, maar ook nog een convenant, nou ja een concept-convenant dan. Dat komt helemaal goed mensen. "Pas als er genoeg plekken zijn om statushouders te huisvesten, wil het kabinet alsnog een voorrangsverbod invoeren. Daarvoor komt een ’nieuw, uitvoerbaar wetsvoorstel’, schrijft Boekholt-O’Sullivan."

UPDATE: Mona Keijzer kondigt initiatiefwet aan