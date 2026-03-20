Eerst nog even over die neergeschoten Iraniër gisterochtend vroeg in Schoonhoven, waarover MinJus Van Weel schreef: "Het Openbaar Ministerie houdt op dit moment rekening met alle mogelijke scenario's. Gezien de Iraanse achtergrond van het slachtoffer zijn NCTV, OM, politie en lokale gezagen alert en nemen zijn de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn." De man was werkzaam bij de ondersteunende dienst van de politie, het Politiedienstencentrum, en de Telegraaf schrijft: "Het slachtoffer, volgens bronnen een tegenstander van het islamitische regime van Iran (...), zou ongeveer zes jaar geleden met zijn gezin naar Nederland zijn gevlucht voor het Iraanse regime." Korpschef Janny Knol en PDC-directeur Paul van Musscher zeggen: "Een speciaal rechercheteam – een Team Grootschalige Opsporing – werkt keihard aan het vinden van antwoorden op die vragen en op het identificeren van de dader(s)".

In ander, vrij uniek nieuws zegt Netanyahu SORRY voor het segmentje waarin hij tijdens zijn uitgebreide persco voor de internationale pers gisteravond historicus Will Durant als volgt parafraseerde: "You know, one of the greatest writers of the 20th century, someone that I admire a lot, was the historian Will Durant. Now, he wrote many volumes. I read most of them. He also wrote The Lessons of History, a very brief, 100-page book, in which he said, well, history proves that, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation." Hij reageert daar nu op met de volgende verontschuldiging: "More fake news about my attitude towards Christians, who are protected and flourish in Israel. Let me be clear: I did not denigrate Jesus Christ at my news conference this evening. To the contrary, I cited the great American historian Will Durant. A fervent admirer of Jesus Christ, Durant stated that morality by itself is not enough to ensure survival. A morally superior civilization may still fall to a ruthless enemy if it does not have the power to defend itself. No offense was meant." Heeft-ie naar de letter natuurlijk gewoon gelijk in, maar krijg dat nog maar eens uitgelegd aan Candace en Tucker!

Dan, nog meer slecht nieuws voor het Iraanse regime. Want in navolging van de twee Carrier Strike Groups die al tegen Iran opereren en de 'Amphibious Strike Group USS Tripoli' die 13 maart vanuit Japan naar Iran vertrok, zet nu ook de vergelijkbare USS Boxer Amphibious Ready Group koers richting Iran. De vloot bestaat uit de "USS Boxer (LHD-4), USS Comstock (LSD-45), and the USS Portland (LPD-27) with the embarked 11th Marine Expeditionary Group (MEU)". En net als de USS Tripoli Amphibious Strike Group dragen ook deze jongens een veelheid aan F-35's, helikopters, amfibische landingsvoertuigen en mariniers. KHARG ISLAND ZE HEBBEN JE OP DE KORREL voor inlijving.

Afijn, we gaan weer live.

Update 08:26 - De IDF meldt dat het afgelopen nacht een nieuwe aanvalgolf op Teheran heeft uitgevoerd. Ook vuurde Iran nieuwe ballistische raketten af op Israël, al leidde dit niet tot gewonden of doden. En dit kan er ook nog wel bij: de Israëlische luchtmacht heeft opnieuw Syrische 'staats'troepen aangevallen, in vergelding op Syrische aanvallen op de Syrische Druze-gemeenschap in Sweida.

Update 08:32 - Video van misschien wel de meest gedetailleerde C-RAM onderschepping van een Shahed-drone tot nu toe.

Update 08:38 - Het International Energy Agency waarschuwt voor een energiecrisis en schrijft: "The conflict has triggered the largest supply disruption in the history of the global oil market, with shipping through the Strait of Hormuz, which normally carries around 20% of global oil consumption, reduced to a trickle. (...) Restoring transit through the Strait of Hormuz remains essential to stabilise global energy markets." Weet je hoe je zeker weet dat de Straat onvoorwaardelijk openblijft? Door het Iraanse regime te vernietigen.

Update 09:00 - IRGC-woordvoerder Ali Mohammad Naini is overleden, we wisten niet eens dat-ie ziek was! (Hij is beëindigd door de IDF). We zullen hem herinneren om zijn beste werk, namelijk toen hij op 8 maart nog stamelend van een papiertje op de grond of zo voor stond te lezen hoezeer Iran volledig voorbereid was op een hoog-intense oorlog van minstens zes maanden.

Update 09:17 - Video. Iraanse jongedame munt een nieuwe protestuiting.

Update 10:28 - Iran viert zijn "67e vergeldingsaanvalsgolf" met een nieuwe lanceercompilatie. Ditmaal helaas niet opgedragen aan "de slachtoffers van Epstein Island".

Update 10:47 - Nieuw Iraanse videogenre! Een 'dansende' ballistische cartoon-raket legt zichzelf uit aan de kinderen. Geen zin om uit te leggen klik maar gewoon.

Update 10:54 - Iraanse media melden dat "General Ismail Ahmadi, the head of intelligence for the Basij forces" overleden is. Wisten niet eens dat-ie ziek was!

Update 11:11 - Iraanse media melden dat "Mehdi Qureishi, a commander in the Revolutionary Guards’ aerospace force" overleden is. Wisten niet eens dat-ie ziek was!

Update 11:47 - Trump overweegt al weken het Iraanse olie-eiland Kharg te bezetten, maar nu wordt het overwogen als drukmiddel om de Straat van Hormuz te openen. Axios schrijft: "The Trump administration is considering plans to occupy or blockade Iran's Kharg Island to pressure Iran to reopen the Strait of Hormuz, four sources with knowledge of the issue tell Axios."

Update 12:27 - Vandaag komen Europese regeringen bij mekander in Brussel om eens stevig te ouwehoeren over de oorlog (en de gevolgen voor de energiemarkt). Op zich niet zo boeiend natuurlijk maar deze prachtige, karakteristieke EU-volzin willen we u niet onthouden: "General consensus in the EU is that there is no consensus."

Update 12:42 - Er zijn vannacht twee Amsterdam tieners gearresteerd wegens verdacht gedrag in de buurt van een joodse instelling te Heemstede. "De verdachten werden rond 1.15 uur gecontroleerd door agenten op de Adriaan Pauwlaan in Heemstede. Dat is dicht bij een Joodse instelling aan de Herenweg. De politie meldt dat ze in die buurt al extra surveilleert."

Update 12:53 - CENTCOM deelt nieuwe videocompilatie van luchtaanvallen. "U.S. forces continue to degrade Iranian combat capabilities by striking military targets deep inside Iran."

Update 13:01 - Twee lichtgewonden in Rehovot, Israël, vermoedelijk door Iraanse clusterbom

Update 13:20 - Op een militaire basis in Schotland (!) zijn een man en een vrouw gearresteerd die ervan worden verdacht voor de Iraniërs te spioneren

Update 13:40 - In andere geopolitiek nieuws: Macron schept op Twitter op over een schip van de Russische schaduwvloot dat is geënterd door de Franse marine

Update 14:01 - Iran heeft gisteren drie demonstranten die in januari de straat zijn opgegaan, opgehangen. Een van hen is de 19-jarige worstelaar Saleh Mohammadi. Nu zult u denken: dat doen ze stiekem, maar nee. "The executions took place on Thursday morning local time in the northern Qom province after the Supreme Court upheld their death sentences, Iran's Tasnim news agency reported."

Update 14:02 - Israël bevestigt dood Basij-inlichtingenchef Ahmadi.

Update 14:27 - Iran zegt dat het wereldwijd Israëlische en Amerikaanse officials wil gaan treffen op toeristische locaties: "We are watching your cowardly officials and commanders, pilots and wicked soldiers. From now on, based on the information we have on you, the promenades, resorts and tourist and entertainment centres in the world will not be safe for you either." Zal wel.

Update 14:31 - In verband met de neergeschoten Iraniër in Schoonhoven zoekt de politie nu een verdacht vluchtvoertuig: "De politie zoekt een Toyota Yaris van na 2020, met een Nederlands kenteken, 'specifieke velgen', geblindeerde achterruiten en een spoiler. De auto staat op beeld en reed na het incident vermoedelijk in de richting van Lopik, zegt de politie. Het kenteken van de Toyota is niet bekend."

Update 14:58 - Trump haalt nogmaals uit naar de NAVO. "Without the U.S.A., NATO IS A PAPER TIGER!"

Update 15:10 - Geen Iran maar wel ons allemaal. Chuck Norris dood.

Update 15:30 - Beelden van een inslag in de Oude Stad van Jeruzalem na een Iraanse raketaanval. Tot nu toe geen gewonden gemeld.

Update 15:46 - Volgens Iraanse staatsmedia komt ayatollah Mojtaba Khamenei weer met een boodschap, ditmaal aangaande het Perzische nieuwjaar. Of we hem ook gaan zien moet blijken (we denken van niet).

Update 16:04 - Ahaaaa. Het werd een geschreven verklaring.