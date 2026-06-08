De Koninklijke Marechaussee zit niet langer Zonder vrees en Zonder blaam op X. Misschien omdat het mietjes zijn of angstige kneuzen of slapjanussen of zielenpieten of sukkels die best laat op het feestje zijn, misschien om een andere reden. De KMar schrijft zelf: "De Koninklijke Marechaussee is gestart met een WhatsApp-kanaal voor burgers en media. Dit kanaal vervangt de berichtgeving via platform X, waarmee de Marechaussee per direct stopt. Het kanaal is ingericht voor eenrichtingscommunicatie. Dit betekent dat het voor volgers niet mogelijk is om tekstueel op de berichten te reageren." De reden blijft dus onbekend, maar als er wordt gezocht naar een 'kanaal voor eenrichtingscommunicatie' lijkt het te gaan om 'huu stomme reacties' en heeft het misschien iets met X-hatende ambtenaren te maken. Is dat dan onze Koninklijke Marechaussee? Wat een mietjes, angstige kneuzen, slapjanussen, zielenpieten en sukkels zeg.

Update - Eerst werd bovenstaande tweet verwijderd en nu is er ineens een nieuwe tweet. Het account wordt niet opgeheven, maar 'zal anders worden ingezet'. Nog laffer dan we dachten!