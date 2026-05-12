achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gert-Jan Segers verdient 100.000 euro binnen twee uur. MAAR HOE???

Hoe kan dit???

plaatje van het gehackte account van gert jan segers

Gert-Jan Segers, de altijd integere ex-ChristenUnie-leider die tegenwoordig integere opinies maakt bij de EO en zich op integere wijze laat betalen door uitbaters van Polenhotels, een soort Donald Pols avant la lettre eigenlijk, heeft naar eigen zeggen 100.000 euro verdiend in slechts twee uur tijd. De vraag is natuurlijk. HOE DAN?

A) Alle meloenen die hij tijdens Rutte 3 en 4 heeft doorgeslikt en weer uitgepoept gepekeld aangeboden via de OnlyFans van Heleen van Royen
B) Naar de hogepriesters van de roddelpers gegaan en verteld waar Ali B. verstopt zit 
C) Alle donaties van Voor Ons Nederland gejat
D) Op Polymarket tientje ingezet op wat voor slipje Mirjam Bikker draagt
E) Gehackt (ja ja)
F) Het is geen magisch geld. Er zijn risico's aan verbonden, dus zorg ervoor dat je goed begrijpt hoe het werkt voordat je eraan begint. Als je interesse hebt, kun je hem een bericht sturen en dan legt hij het uit.
G) Anders, namelijk...
UPDATE - Gert-Jan Segers noemt eigen tips waardeloos

Tags: gert-jan segers, gehackt, twitter, cryptocrack
@Ronaldo | 12-05-26 | 12:00 | 100 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Oh jee. RTV Noord gehackt

Nu zijn 'ze' echt te ver gegaan. Maar wie zijn 'ze'?

@Ronaldo | 06-11-25 | 15:00 | 64 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.