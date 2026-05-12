Gert-Jan Segers, de altijd integere ex-ChristenUnie-leider die tegenwoordig integere opinies maakt bij de EO en zich op integere wijze laat betalen door uitbaters van Polenhotels, een soort Donald Pols avant la lettre eigenlijk, heeft naar eigen zeggen 100.000 euro verdiend in slechts twee uur tijd. De vraag is natuurlijk. HOE DAN?

A) Alle meloenen die hij tijdens Rutte 3 en 4 heeft doorgeslikt en weer uitgepoept gepekeld aangeboden via de OnlyFans van Heleen van Royen

B) Naar de hogepriesters van de roddelpers gegaan en verteld waar Ali B. verstopt zit

C) Alle donaties van Voor Ons Nederland gejat

D) Op Polymarket tientje ingezet op wat voor slipje Mirjam Bikker draagt

E) Gehackt (ja ja)

G) Anders, namelijk...

UPDATE - Gert-Jan Segers noemt eigen tips waardeloos