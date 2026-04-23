Het volk vroeg bij monde van een partijloze Mona, het DNA van Gidi Markuszower en Ranjith Clemmincks gaf het juiste antwoord. Want de nieuwe As van Verzet neemt het INITIATIEF per wet en heeft "een wetsvoorstel ingediend om de voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen af te schaffen." Want, zoals Mona zegt: "Het is niet meer uit te leggen dat statushouders voorrang krijgen op sociale huurwoningen, terwijl Nederlandse jongeren soms jarenlang moeten wachten." Volkomen terecht, ontologisch juist en in dienst van het Nederlandse volk, dus de Eerste Kamer-fractie van de PVV en senator Auke van der Groot (?, 74) van Onafhankelijke Politiek Nederland (?) zijn ongetwijfeld alvast tegen.