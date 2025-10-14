achtergrond

7 Urgentieverklariërs teveel in Ter Apel

EN WEG IS UW SOCIALE HUURWONING

Vroeger, onder de knoet van Minister Faber kwamen er ongeveer 600 asielzoekers naar Ter Apel. Maar toen ging Faber foetsie en steeg de asielinstroom SPECTACULAIR, met dank aan handewrijvend D66, VVD en Van der Valk. Deze week ook weer ONGEVEER 1000. Met als gevolgd dat de badkuip Ter Apel overstroomt en het COA wederom 50.000 pietermannen mag overmaken naar Gemeente Westerwolde. Die gemeente is inmiddels zo schathemeltjerijk dat ze 7 dagen en de week biefstukken en entrecotes eten ipv kommen soep. Enfin, u moet weer eventjes wachten op een huurhuis, en Sam Hagens weet hoe dat komt.

Tags: ter apel, coa, asielinstroom, voorrang
@Pritt Stift | 14-10-25 | 12:45 | 152 reacties

