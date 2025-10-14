7 Urgentieverklariërs teveel in Ter Apel
EN WEG IS UW SOCIALE HUURWONING
Vroeger, onder de knoet van Minister Faber kwamen er ongeveer 600 asielzoekers naar Ter Apel. Maar toen ging Faber foetsie en steeg de asielinstroom SPECTACULAIR, met dank aan handewrijvend D66, VVD en Van der Valk. Deze week ook weer ONGEVEER 1000. Met als gevolgd dat de badkuip Ter Apel overstroomt en het COA wederom 50.000 pietermannen mag overmaken naar Gemeente Westerwolde. Die gemeente is inmiddels zo schathemeltjerijk dat ze 7 dagen en de week biefstukken en entrecotes eten ipv kommen soep. Enfin, u moet weer eventjes wachten op een huurhuis, en Sam Hagens weet hoe dat komt.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
RECORD! Asielinstroom naar "ongeveer" 1.100
29 oktober. Nog 1 maand
RECORD! Asielinstroom naar "ongeveer" DUIZEND
welja, dit jaar kwamen er nog niet zoveel mensen binnen
Kassa! Weer TEVEEL logeetjes in Ter Apel
50.000 euro. Mogen zij ff vangen?
Weer buschauffeur belaagd bij Emmen, 'niet de vraag óf er iets gebeurt, maar wanneer het weer zover is'
Busmeneer Johan is er goed klaar mee
2000+ asielzoekers in Ter Apel. COA moet 50K dokken
van uw geld natuurlijk
Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen
Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld
COA: "geef geld, geef geld, geef geld, geef geld"
Noodkreet COA: ‘Huidige opvang asielzoekers is financieel onhoudbaar’