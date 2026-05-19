Ja lees even mee, zit als volgt. Britse kunstenaar in Nederland Ben Lunato (tevens Jini Jane's gelukkige) maakte begin 2025 een aantal AI-afbeeldingen van wandelend 'bimbo-kunstproject' Nelly Dansen. Elsevier schreef hierover: "Lunato maakte de afbeeldingen nadat Dansen op sociale media een oproep had geplaatst voor mensen die samen met haar AI-gegenereerde beelden wilden maken (...). Lunato stuurde de afbeeldingen via privéberichten naar Dansen. Na een kortstondig vriendelijk contact, deed zij aangifte tegen hem. Volgens Lunato zou deze draai ermee te maken hebben dat hij verbonden is aan kunstenaarscollectief KIRAC (Keeping It Real Art Critics)."

Volgens Lunato genereerde hij op Nelly's verzoek zes afbeeldingen (allen ingezien door redactie), deelde hij deze enkel privé met Nelly zelf, zonder dat hier sprake zou zijn van realistisch ogende deep fakes, want de afbeeldingen "tonen weliswaar haar gezicht boven een ontbloot bovenlichaam, maar het lichaam en de enscenering zijn overduidelijk fictief. De vrouw is amper herkenbaar op de korrelige tekeningen en haar blote lichaam lijkt eerder op een slechte fantasy film dan op realistische erotiek." Twee van deze afbeeldingen zijn in de bovenstaande video overigens geblurd zichtbaar op 2:20.

Vervolgens startte Nelly plotseling een rechtszaak, volgens Lunato omdat ze registreerde dat hij zijdelings betrokken is bij het u welbekende KIRAC.

Okay, da's de achtergrond, dan nu de voorgrond. Onderstaand ziet u de verdachte voor de rechter, terwijl hij een van zijn kunstwerken toont, te weten Lisa's moordenaar Chris Jude met erecte penis terwijl, vrij naar Prometheus, zijn lever er levend uitgegeten wordt door een adelaar. Geen idee hoe dat het proces verder beïnvloedde, maar de zaak is door de politierechter doorverwezen naar de meervoudige kamer.

Kort verhaal lang, Lunato zegt in zijn verweer dat "het niet eerlijk is dat hij wordt vervolgd voor een reactie op een open call tot samenwerking met AI kunstenaars, binnen een artistieke context waarin Nelly, de aangeefster, zelf voortdurend naakt is als artistieke uiting, performances doet als bimbo, speelt met de grens tussen kunst, pornografie en prostitutie. Met zijn werk probeerde hij aan te sluiten bij haar werk, om een samenwerking aan te gaan."

Helder!

(Bonusmateriaal: Jini toont een bewerking van een van de betreffende afbeeldingen, maar dan met haar hoofd erop.)