Hulde. Adviesraad Migratie ontcancelt Ruud Koopmans en dumpt Pakhuis de Zwijger

Heel goed

Kijk. Zo kan het dus ook. De Adviesraad Migratie, die zijn eigen 25-jarige verjaardag wilde vieren in haathol Pakhuis de Zwijger, zoekt een nieuwe locatie voor dat feestje. Een locatie waar professor Ruud Koopmans wel welkom is. Dat is volkomen terecht, want als je een discussie wilt voeren over migratie en vervolgens iedereen rechts van Leo Lucassen tot ongewenste vreemdeling gaat verklaren, dan schiet het niet op met het maatschappelijke debat. De kritische Kamervragen van de PVV over de Adviesraad kunnen dus in de prullenbak, deze motie van JA21 Amsterdam wordt nu juist des te prangender: als Pakhuis de Zwijger zelfs niet meer geschikt is voor debatten van de Adviesraad Migratie, waarom moet het dan nog steeds met belastinggeld overeind gehouden worden?

Draadje van de professor

Fixed it

Tags: pakhuis de zwijger, adviesraad migratie, ruud koopmans, cancelen
@Ronaldo | 19-05-26 | 15:00 | 16 reacties

