Ik was voor het laatst in De Zwijger toen ik er met Rob Muntz en Mandy Slim - vriendin van de show - de eindejaarsspecial opnam. Het werd uiteraard een grote puinzooi en de knipoog naar Wim T. Schippers zal de kenner - hopelijk - niet zijn ontgaan. Dennis Honing , de bier hijsende mohammedaan, crashte de party en meisjes van kleur en non-binaire kakelkippen ontvluchtten in allerijl het pand. Kennelijk vond de keiharde achterban van BIJ1 niet alle moslims lief. Toen kwam het gedonder met dat griezelige setje dat de boel bedroog (je zal ze maar tegenkomen op de stoute avond in Parenclub Fun4Two) en vervolgens trok het op sterven na dode Vrij Nederland in bij de club. Nog zo’n match made in heaven. En verder heeft GeenStijl vrij uitvoerig bericht over dit spookhuis van extreem-links, zie hier en hier.

De slachtoffers van de pogrom van 7 oktober waren koud begraven toen De Zwijger een ‘National Action and Network Meeting in Solidarity with Palestine’ organiseerde, met antisemitische organisaties als het in Duitsland wegens terrorisme verboden Samidoun, het Nederlands Palestina Komitee, Plant een Olijfboom en de Internationale Socialisten.

Een goede vriend attendeerde mij deze week op twee speciale avonden in De Zwijger, aanstaande maandag 9 september en vrijdag 13 september. De film Hajo, een Joodse vluchteling, wordt dan gedraaid.

Hier de wervende tekst van de VPRO:

De film Hajo, een Joodse vluchteling volgt het bijzondere verhaal van Hajo Meyer. Een veertienjarige Joods-Duitse jongen, die zijn leven in Nederland doorbrengt. Nederland had de grenzen aanvankelijk gesloten voor vluchtelingen uit Duitsland, maar na de Kristallnacht in 1938 mochten 1.500 Joodse kinderen naar Nederland komen, waaronder Hajo. Zijn ervaring als vluchteling in Nederland had grote impact op de rest van zijn leven, waarin hij zich inzette tegen zionisme en moslimhaat.

Na de vertoning is er een nagesprek over zionisme, islamofobie, antisemitisme en xenofobie in Nederland en bespreken filmmaker Jacqueline de Bruijn, stichting Een Ander Joods Geluid (Did somebody say McDonald's?) en stichting Meld Islamofobie hoe de Holocaust misbruikt wordt om moslims en vluchtelingen te stigmatiseren en iedereen die opkomt voor de rechten van Palestijnen – inclusief Joden – te bestempelen als antisemiet. Ene Rahma Bavelaar is de huidige voorzitter van Stichting Meld Islamofobie. Dat subsidieslurpende hobbyproject kwam tot stand in 2015, toen het “team” een sterke toename in geweldplegingen tegen moslims waarnam in de nasleep van de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Deze incidenten stonden niet op zichzelf, maar werden gelegitimeerd door de toenemende stigmatisering van moslims in het politieke en mediadiscours. Uiteraard waren de mohammedanen het allerzieligste slachtoffer van de slachting op de redactie van Charlie Hebdo, net zoals ze het grootste slachtoffer waren van het bloedbad in de Bataclan en nog een paar duizend islamitische terreuraanslagen. De roomblanke bekeerlinge Rahma heeft de lach aan haar burka hangen, zoals blijkt uit deze vrolijke tekst.

Nou wil het geval dat Hajo Meyer de lievelingsjood is van David Duke (indacht het motto People Love Dead Jews), de gewezen CEO van de Ku Klux Klan. Leest en huivert:

Here is a new video by David Duke about the remarkable Holocaust survivor, Dr. Hajo Meyer, who dares to expose the evils of Jewish extremism in Israel. In a powerful statement, Meyer says that once an "anti-Semite was a person who hated Jews, but nowdays it is a person "hated by Jews!" Jews have gone on to say that Meyer has "abused his status as a Holocaust survivor," and has even gone so far as to call this kindly old man an "anti-Semite." This is another great video by David Duke that you don't want to miss.

Jammer dat meneer Duke niet is uitgenodigd in Pakhuis De Zwijger. En waarom is Jeremy Corbyn er niet, nog zo’n fanatieke aanhanger van Hajo.

The Guardian: Jeremy Corbyn has apologised for the “concerns and anxiety caused” after taking part in an event where the actions of Israel in Gaza were compared to the Nazis. The Labour leader acknowledged he had appeared with people “whose views I completely reject” when he hosted a Holocaust Memorial Day event in 2010, while he was a backbench MP. The main talk at the event, called Never Again for Anyone – Auschwitz to Gaza, was given by Hajo Meyer, a Jewish survivor of the Auschwitz concentration camp.