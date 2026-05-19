Zo. Eindelijk is er dan antwoord op de Kamervragen van FvD naar aanleiding van ons onderzoek naar de centrale rol van de Turkse diplomaat Ömer Özgül bij de Islamitische Stichting Nederland, ook wel bekend als Diyanet. Dat was een opvallende kwestie, omdat ISN naar aanleiding van eerdere discussie over ongewenste buitenlandse beïnvloeding juist had beloofd geen diplomaten meer in haar bestuur toe te laten. Aan die belofte houdt de stichting zich formeel, maar ons onderzoek bevat zeer sterke aanwijzingen dat Özgül als diplomaat wel degelijk aan de touwtjes trekt.

Toch vindt het kabinet buitenlandse beïnvloeding via Nederlandse moskeeën prima, zolang het maar niet via een officiële bestuursfunctie verloopt. Ministers Berendsen en Aartsen (die eerder nog beloofde na te gaan wat de rol van Özgül binnen ISN was) zien geen reden de AIVD te vragen extra onderzoek doen, en schrijven over de vraag of het klopt dat een buitenlandse diplomaat regelmatig aanwezig is bij een stichting, die expliciet heeft beloofd geen diplomaten meer toe te laten in haar bestuur: "Het kabinet heeft geen inzicht in de agenda van diplomaten van andere landen."

Dan ben je dus bewust aan het wegkijken. Wij hebben talloze social media posts laten zien waarop blijkt dat Özgül niet gewoon een diplomaat is die banden onderhoudt met ISN, maar een centrale rol speelt binnen die organisatie. Bovendien heeft zowel de Turkse ambassade als ISN niet gereageerd op volkomen normale vragen van GeenStijl over deze kwestie en zou je van een kabinet toch tenminste mogen verlangen dat het bij allebei die clubs eens aan de bel zou trekken over deze kwestie. Maar nee, in antwoorden op de Kamervraag wordt volstaan met de mededeling dat het kabinet niet in de agenda van Özgül kan kijken.

Uiteindelijk schrijven de ministers: "Het staat Turkije vrij om een diasporabeleid richting de Turkse diasporagemeenschappen in Nederland te voeren, en in dit kader relaties te onderhouden met de Islamitische Stichting Nederland, mits dit binnen de grenzen van de Nederlandse rechtstaat blijft en het de participatie van individuen in onze samenleving niet in de weg staat. Het kabinet blijft alert op signalen van diasporabeleid vanuit derde landen dat de grenzen van de gestelde kaders overschrijdt."

Dat is natuurlijk onzin. Özgül onderhoudt niet zomaar 'een' relatie met ISN, hij speelt binnen die stichting een centrale rol. Zowel de Turkse ambassade als ISN hebben niet weersproken dat Özgül een eigen kantoor heeft in het ISN-gebouw (hij was nota bene aanwezig toen GeenStijl daar op bezoek was) en deelneemt aan bestuursvergaderingen. Alleen in naam is hij geen bestuurslid. Het kabinet laat zich hier gewillig in de luren leggen door een stukje papier, of heeft gewoon geen zin in gedonder met Erdogan, die zo ongestoord controle kan houden over een stichting die vreemde ideeën verspreidt, waarmee andere takken van de Nederlandse overheid samenwerken om 'onafhankelijk' onderzoek te doen. Maar het probleem meneer, dat blijft.

COMPLETE ANTWOORDSET: Hierrrr