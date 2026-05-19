Bij de meeste mensen staat Humberto Tan bekend als een intellectuele veelvraat die het Nederlandse volk aan het denken heeft gezet, anderen zien in hem een estheet die ons de schoonheid van de fotografie bijbracht, maar, laten we er niet omheen draaien, er kleefde ook altijd een (vet) randje aan de man: hij was natuurlijk veel te dik. Je werd bij het kijken naar Humberto Tan in gesprek met De Groten Der Aarde toch altijd een beetje afgeleid door zijn onderkin(nen), je nam zijn takes over sport toch altijd net een tikkie minder serieus omdat ze afkomstig leken van een soort kale Billie Turf, en om eerlijk te zijn snapten wij op een gegeven moment wel dat Dionne Stax voor een jonger en fitter exemplaar koos. Maar. Nu is daar opeens: de Humberto Tan 2.0. Voor het tijdschrift Men's Health (dat het kennelijk gezond vindt als een jongen van 18 halfnaakt naast zijn eveneens halfnaakte vader staat met de uitspraak "Mijn vader ziet er nog steeds heel goed uit") gooide hij zijn levensstijl om en stopte eindelijk met het drinken van twee glazen cola per dag. Twee glazen cola per dag ook echt. Hoe doodziek is dat. Één glas cola per dag vinden wij al veel, maar twee (2)! Dat is absurd, het is überhaupt een wonder dat Tan nog een beetje normaal functioneerde. Niks geks dat hij op een gegeven moment alleen nog maar op een breedbeeldtelevisie paste. Maar zo ziet u maar. Alles kan veranderen. Je kunt de controle over het stuur van je leven terugpakken en van iemand die twee glazen cola per dag drinkt veranderen in een absolute ripped seksgod zoals Humberto Tan. Hulde man, hulde.