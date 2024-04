Eerst kwamen ze voor het blik, nu het plastic. Het statiegeld op flessen moet per juli 2025 omhoog van 15 naar 50 cent (da's de huidige koers van uw favoriete cola) omdat het bedrijfsleven (behalve in Bunschoten) te weinig doet aan inzamelen en uw gore klauwen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft daarom een boze brief aan de branche gestuurd: Verpact moet het statiegeld verhogen om de zaak aan te jagen en anders krijgen ze een boete van 250 miljoen euro. Die boete zal geen probleem zijn: Verpact heette een half jaar geleden nog Afvalfonds Verpakkingen en zat toen op een pot van 85 miljoen euro niet uitgekeerd statiegeld, die is inmiddels gegroeid tot 300 miljoen euro. Econoom van dienst tegen het FD dat de brief uit het vuilnis viste: consument die z'n plastic niet kan inleveren maar wel 50 cent extra moet betalen koopt dus geen cola meer. Dat gaat de drankenmarkt ook voelen. Lekker dan, niks te vreten en nu ook nog eens niks te drinken. Wat een land.