Je hebt dus mensen, die hebben geen trek, maar die hebben honger. Dat zijn er in Nederland (gaaf, red.) zo'n 450.000 volgens het Rode Kruis. "Op basis van het onderzoek concludeert het Rode Kruis dat zeker 450.000 volwassenen kampen met 'verborgen voedselnood'. Deze mensen willen hulp, maar krijgen die niet. Dat komt bijvoorbeeld doordat hun inkomen te hoog is voor hulp van de Voedselbank." Regels zijn nu eenmaal regels. "De organisatie hoort verhalen van ouders die een maaltijd overslaan zodat hun kinderen wel te eten hebben. "Of dat er in de avond limonade gedronken wordt in plaats van een warme maaltijd om geld te besparen."" Maar hee. Ze mogen binnenkort wel weer allemaal 130 kilometer per uur rijden en dat is ook wat waard!