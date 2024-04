De onderhandelingen tussen PVV, VVD, NSC en BBB verlopen met de snelheid van een half blinde oma in een Kia Picanto op een woonerf met drempels en 431 dodehoekbochten die in slaap is gesukkeld. Eerst ging Omtzigt weg, toen kwam Omtzigt terug, gisteren ging Wilders weg en vandaag komt Wilders terug en ondertussen is Mark Rutte alweer meer dan 1050 dagen demissionair premier. Maar! Na het geweldige idee om gepersonaliseerde kentekenplaten in te voeren te onderzoeken toveren The Famous Four vandaag een nieuw leuk plannetje voor demense uit de hoge fluisterhoed: lekker weer 130 op de snelweg. Voor de natuur maakt het allemaal toch niet uit, en voor automobilisten die willen doorrijden wel: iedereen wint. Nu het nog even eens worden over migratie, financiën en hoofddoekjes voor boa's en er is een KABINET.