Kan iedereen gisteren wel zeiken dat de PVV het eigen risico niet afschaft, maar ondertussen is verkeerskamerlid Hidde Heutink (onthoud die naam) keihard spijkers met koppen aan het slaan. Hij heeft een coalitiebrede (de nieuwe coalitie, red.) meerderheid gesmeed achter een motie die minister Harbers oproept in Nederland onderzoek te doen naar gepersonaliseerde kentekenplaten. Dat is kassa voor de overheid en LOLs voor de weggebruiker. Wij zijn alleen maar winnaars. Niet zeuren dat dit een is statusding voor criminelen en ander tuig, maar gewoon erkennen dat we hier te maken hebben met het "hebbedingetje van deze tijd" (aldus Heutink, we zeiden toch dat u die naam moest onthouden). Gepersonaliseerde kentekenplaten doen het trouwens het beste als je gewoon overal 140 mag, Hidde. Gaan we dat regelen?