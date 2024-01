Mensen. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Niet alleen komt BBB wellicht in een nieuw kabinet, maar ze staan ook nog eens op NUMMERBORDEN. Wat een ramp. Wat een ellende. Wat een schande. Want BBB op kentekenplaten, dat mag dus helemaal niet wegens VERBOTEN. Politieke partijen, scheldwoorden, dubieuze combinaties als AH-88-SS waren altijd al niet toegestaan, en zelfs KVT is niet geoorloofd want de mensen zouden zo maar een U in die V kunnen zien - stel je toch eens voor. Maar nu is de Rijksdienst voor het Wegverkeer ernstig in verlegenheid gebracht omdat er toch (bedrijfs)wagens met BBB rondrijden. Verschrikkelijk kwetsend voor eenieder die op 22 november op D66 en PvdA/GroenLinks heeft gestemd. Dinsdag kamervragen, weldra spoeddebat, daarna wordt een Rijkscommissaris Kwetsende Kentekenzaken aangesteld en komt er een KentekenFonds om alle slachtoffers te compenseren. Oh, en die gemene website waar je kentekens kunt genereren wordt ook opgeheven.