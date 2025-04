9,4 miljoen euro. Dat is de kostenpost in de grote steden door statiegeldpiraten. Afvalbakken worden opengebroken, plofkraken op prullenbakken, rommel wordt op straat geflikkerd, enzovoorts. Dat doen daklozen en lui die niks te makken hebben, maar ook 'professionele statiegeldverzamelaars' en 'groepen die met busjes door de stad rijden' - shout-out naar Roemenië! Het is CRISIS. Enfin heel vervelend allemaal, maar het grootste probleem van statiegeld op blikjes is dat je altijd van die ranzige jatten krijgt als je de boel weer moet inleveren.