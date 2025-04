Die Belgen kunnen natuurlijk wel een potje brouwen maar dat moet altijd zo ingewikkeld met smaakjes en percentages en gelul over gedoe. Nee dan DUITS BIER. In Duitsland maken ze prachtig helder pils, gruwelijk weizenbier en onze persoonlijke topfavoriet: hell. Het is vandaag de Dag van het Duitse Bier wegens de verjaardag van het Reinheitsgebot (bier mag alleen bestaan uit gerst, water, hop en later gist). Hieronder de ultieme, definitieve en alleszeggende POLL over Duits opdrinkbier. PROST!