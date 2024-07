Grappig. We kunnen in Nederland Ambtenarenland wel uitrekenen cq modelleren hoeveel virusdeeltjes x 1000 in het poepriool zitten, hoeveel stikstof er bij oostenwind neerslaat op 25 kilometer afstand van een melkveebedrijf voor gay koeien met een migratie-achtergrond, hoeveel fijnstof er vrijkomt als een mevrouw van 100 kilo in een Kia Picanto plotseling remt voor een verkeerslicht en wat voor weer het wordt in het jaar 2050. MAAR BEDENKEN DAT HET EEN TERINGZOOI OP STRAAT WORDT als er statiegeld op blikjes wordt ingevoerd.... NEE. Donnie Bedankt, GAP.