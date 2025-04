De statiegeldverzamelaars, wie kent ze niet? Ze hebben een slecht imago want ze slurpen de laatste druppels uit je weggegooide flesje water of blikje bier op, zitten vuistdiep in prullenbakken en slenteren vaak niet heel erg eh... gesoigneerd over straat. Maar dat beeld: klopt niet! Zegt althans antropoloog Mara Voss. Zij wil samen met 8 van deze verzamelaars een vakbond oprichten die The Amsterdam Can Collective moet gaan heten. Tegen AT5 zegt zij: ""Wij willen een positief beeld laten zien van deze doelgroep. Laten zien dat dit mensen zijn die hard werken voor hun geld. Dat het krachtige mensen die op een hele creatieve manier autonoom proberen te zijn."" Kijk je hebt mensen die schilderen, een boek schrijven, wetenschappelijke theorieën bedenken of de Eiffeltoren ontwerpen, maar je hebt ook mensen die een beetje bukken, hun arm strekken, een blikje oprapen en dat zelfs in een vuilniszak stoppen! Wat is nou creatiever?? Toch smelt ons hart wel een beetje als de Engels sprekende verzamelaar 'Reggie' met een volle vuilniszak blikjes vertelt: ""Daarmee kan ik mijn eigen eten kopen en wat ik verder nog op een dag nodig heb. Sigaretten bijvoorbeeld."" Lieve man, houdt de straten van Amsterdam schoon en wenst daar alleen wat te eten en te roken voor. Niet gek dus dat Reggie de beoogd voorzitter(!) is van de nieuwe vakbond. Eindelijk een echte baan.