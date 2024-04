"Vorig jaar lieten we met zijn allen maar liefst 212 miljoen euro aan statiegeld liggen door het niet te innen." Anders: we hebben geen zin om onze 65 m2 53 m2 woonruimte te verkleinen tot 52 m2 omdat er weer een stinkende tas met lekkende blikjes Hertog Jan boven de vloer moet hangen, en we hebben ook geen zin om een uur te wachten op één (1) chronisch chagrijnige Albert Heijn-statiegeldautomaat omdat er zes zwervers met vierhonderd blikjes p.p. voor staan te hannessen, we hebben geen zin om als we eenmaal aan de beurt zijn zelf ook nog een uur bezig te zijn omdat het uitdeuken van de blikjes een teringkarwei is aangezien die machine de hele tijd bokt én we hebben geen zin om die plastic tas (aanschafprijs € 0,60) weg te kunnen pleuren (want stink) en de hele dag rond te moeten lopen met meurende handen wegens schraal bier. En we hebben helemáál geen zin om tijdens een buitenbierdrinksessie (zoals straks Koningsdag) onze eigen blikkies mee te moeten zeulen. Dat is die € 1,50 nou eenmaal niet waard. En heel veel keer € 1,50 is dus € 212 miljoen maar daar komen we ons bed niet voor uit! We zitten immers net zo lekker in de aandelen Ajax.