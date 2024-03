Dat hele blikjes inleveren voor statiegeld is natuurlijk één grote ramp, maar dat gaat veranderen. Er is namelijk iets nieuws. Een automaat waar je gewoon in één keer al je blikjes in pleurt en dan de bal het werk laat doen. Het is blijkbaar een enorm gevaarte en je moet er voor naar Bunschoten rijden, maar zeg nou zelf: liever anderhalf uur in de file naar Bunschoten en hoppetee die zak leegmikken, dan eerst minutenlang wachten tot een of andere bodywarmerknaap bij ieder speciaalbierflesje gaat proberen of hij er misschien toch niet een dubbeltje voor krijgt, en daarna zelf plakkende vingers krijgen, al je ingedeukte meuk alsnog weg moeten gooien en halverwege een groot rood kruis met STORING, ER KOMT ZO IEMAND AAN, EVEN GEDULD AUB voor je toeter zien. En er is dus een livestream. Van de binnenkant van een blikjesautomaat. Geluid AAN. Leve de vooruitgang.