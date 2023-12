We zitten in een maand vol tradities, maar weinig tradities zijn zo mooi als het kat-en-muis-spel tussen de autoriteiten en de pyromanen in het Zweedse Gävle. Sinds 1966 verschijnt daar iedere december een grote kerstbok van stro in het centrum en ieder jaar proberen vandalen het gevaarte te slopen. Van de 57 decembers waarin de bok verscheen, werd hij in 37 gevallen (overzicht) voor het einde van de maand gesloopt. Eervolle vermeldingen zijn er voor de keer in 2005 toen vandalen verkleed als de kerstman en gingerbreadman hem in de fik staken door er brandende pijlen op te schieten en de keer in 1976 waarin een student de geit aanreed met een Volvo Amazon waardoor het gevaarte instortte. De afgelopen jaren wordt de geit beschermd met hekken en beveiligingscamera's en hoewel dat tot meerdere overwinningen voor de geit leidde, ging het kerstkunstwerk in 2021 wel gewoon in vlammen op. De brandstichter kreeg zes maanden cel en een fikse boete, want hoe populair het slopen van het beest ook is, het blijft illegaal. Mocht de Gävlebocken het dit jaar niet redden, dan kunt u zijn ondergang in bovenstaande livestream meemaken. Heeft iemand onze aanstekers gezien?