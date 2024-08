Premier Dick Schoof ( @MinPres ) is groot fan van de Olympische Spelen. Als fanatiek hardloper is Sifan Hassan zelfs een voorbeeld voor hem. Maar is het bijwonen van deze Olympische Spelen niet wat hypocriet wanneer het kabinet wil bezuinigen op de sport? #HUMBERTO vraagt het hem. pic.twitter.com/R9W1x9NxAr

Ja ja ja: wij van GeenStijl zijn heus niet bepaald vies van even lekker HYPOCRIET roepen als er weer ergens even lekker HYPOCRIET moet worden geroepen. Maar kom op hee. Dat hele verhaal van de sportlobby dat Dick Schoof geen 'shine mag pakken' op de Olympische Spelen omdat zijn kabinet de subsidiekraan voor de sport niet verder opendraait en de btw op sportkaartjes gelijktrekt met andere btw's is natuurlijk dikke onzin. Alsof de premier van alle Nederlanders alleen maar namens alle Nederlanders mag juichen voor sporters (die vaak jarenlang zijn gesubsidieerd door alle Nederlanders) als alle Nederlanders flink de portemonnee trekken.

Dit lijken al die 'hypocriet'-roepers te vergeten: Dick Schoof betaalt die subsidie niet van zijn eigen geld hè. Dick Schoof betaalt die subsidie met geld van belastingbetalers. Belastingbetalers die werken voor hun geld. Belastingbetalers die in democratische verkiezingen hebben gekozen voor een kabinet, dat er voor kiest niet nog meer geld in de sport te steken. Dat is geen misdrijf. Dat is democratie. Wat pas echt hypocriet zou zijn, is als Dick Schoof méér subsidie aan de sport zou geven zodat hij zelf de hele tijd gezellig met Femke Bol en Sifan Hassan (wat een overwinning, red.) op de foto kan.

Als de dames en heren sporters (en mensen als Humberto Tan, die zelf rijk en beroemd zijn geworden dankzij die sporters, en dankzij de met belastinggeld gefinancierde NOS) dat allemaal niet genoeg vinden en je alleen maar mag juichen als de geldkraan nog verder open gaat, dan hebben wij nog wel een tegenvoorstel: Dick Schoof komt niet meer langs, en we schaffen alle sportsubsidie af. Kunnen we dat geld lekker gebruiken voor politieagenten, zorg, volkshuisvesting of andere onbelangrijke onzin.