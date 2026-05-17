De GeenStijl Podcast. Jeroen Pen (Schots, scheef) en zijn nieuwe boek over Ritalinverslaving: 'Speedpillen'

De GeenStijl-redacteur bekend uit o.a. Volkskrant Magazine, NRC en Het Parool

Soms voelt een middeltje goed, neem je er meer van en voelt het nog beter, de escalatie verankert zich en voor je het weet heb je een verslaving; die parasiet op je karakter, waartussen de scheidslijn langzaam vervaagt. In Jeroens geval betrof het Ritalin, en het ging op zijn 16e voor het eerst goed mis. Schreef hij dus een boek over, genaamd SPEEDPILLEN. Over ADHD, de diagnose-industrie, de talloze Ritalin-dealers, en hoezeer Jeroens beschrijving van "een middel op zoek naar een ziekte" aansluit bij psychiater Theodore Dalrymple's "law of immiseration", die luidt: "misery increases to meet the means available for its alleviation". Afijn, een kwetsbaar gesprek over een kwetsbaar boek, dat kan alleen als de auteur die kwetsbaarheid ontstegen is. Kans maken op een gratis exemplaar? Mail dan het antwoord op de prijsvraag aan het einde van de aflevering naar spartacus@geenstijl.nl onder vermelding van "SPEEDPILLEN". Dit is overigens de LAATSTE GEENSTIJL-PODCAST in deze vorm ooit, want makkers we gaan vernieuwen, er is een hele studio in aanbouw, binnenkort meer.

Achterkant

Tags: Jeroen Pen, Speedpillen, Podcast
@Spartacus | 17-05-26 | 09:00 | 202 reacties

