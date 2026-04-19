De GeenStijl Podcast. Jan Roos over zijn arrestatie, een rechtszaak tegen het OM en zijn frituursnacks

Wie kent hem niet!

Jan Roos, showman, ondernemer in het hoogste segment van de frituurbranche, patriot. Van z'n bed gelicht door Het Systeem wegens letterlijk z'n minst racistische grap ooit namelijk over dat PowNed-verslaggevers (!) van Ameland (!) gejaagd moesten worden (met kogels). Uit z'n huis getrokken terwijl z'n kind boven lag te slapen, zonder de tenlastelegging te weten meerdere keren van voertuig gewisseld en uit eindelijk in een politiecel te Leeuwarden beland terwijl het persbericht over zijn arrestatie al de voorpagina's had gevonden. Vervolgens werd de zaak na maanden stilte ineens onder heel vreemde voorwaarden geseponeerd, en in deze EXCLUSIVE kondigt Jan dus aan dat hij het OM gaat aanklagen voor een vergoeding van zijn advocatenkosten en een schadevergoeding. Afijn, in deze aflevering doet Jan dus voor het eerst in detail zijn verhaal omdat hij voorheen de rechtsgang niet wilde hinderen andere media nooit ook maar enige interesse in zijn verhaal hebben getoond. Maar wij zijn geen andere media.

De betreffende uitspraak

Tags: Jan Roos , Podcast, arrestatie
@Spartacus | 19-04-26 | 11:00 | 60 reacties

