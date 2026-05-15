Opvallend WK-nieuws in de categorie: opvallend. Scheidsrechter Rob Dieperink gaat niet naar het WK als VAR omdat hij in april gearresteerd is op verdenking van aanranding van een 17-jarige jongen in het Engeland, waar hij was voor de wedstrijd Crystal Palace-Fiorentina in de Conference League. De aanklacht werd na bemoeienis van de VAR teruggedraaid is inmiddels geseponeerd, wat voor de KNVB voldoende reden is om hem alsnog aan het werk te laten, maar voor de FIFA kennelijk niet. The Sun schreef twee weken geleden dat 'een UEFA-official' was aangehouden omdat hij een jongen in een hotel tegen diens wil heeft aangeraakt en probeerde hem mee te lokken naar zijn hotelkamer. Dieperink houdt vol dat hij onschuldig is, en wijst erop dat hij volledige medewerking heeft verleend aan het politie-onderzoek. Maar wat er nou wél precies is gebeurd, blijkt niet uit zijn verklaring.

"Het doet mij veel verdriet dat ik ten onrechte beschuldigd ben. Vanaf het begin heb ik volledige medewerking verleend aan het politieonderzoek en ook direct volle openheid gegeven aan FIFA, UEFA en de KNVB. De beschuldigingen zijn weerlegd en de zaak is na een adequaat en grondig onderzoek door de politie binnen twee weken geseponeerd. Ik ben dankbaar voor de steun die ik van de KNVB heb ontvangen en de wijze waarop zij met deze zaak zijn omgegaan. Het is jammer dat FIFA heeft besloten mij niet meer aan te stellen voor het WK, daar ben ik uiteraard teleurgesteld over."

Dieperink floot op 3 mei nog de wedstrijd PEC-Heracles. De KNVB zegt achter hem te blijven staan. "In dit specifieke geval heeft de politie in het Verenigd Koninkrijk de zaak onderzocht en geseponeerd. Rob Dieperink heeft vanaf het eerste moment volledige medewerking verleend en openheid van zaken gegeven richting de KNVB, en op basis van alle beschikbare informatie zien wij geen aanleiding hem niet aan te stellen voor wedstrijden in de Nederlandse competitie." Aanstaande zondag is Dieperink als VAR ingedeeld voor de wedstrijd NEC-Go Ahead. Wel wat rustiger qua spreekkoren in ieder geval.

UPDATE: Dat is snel. Dieperink zondag toch geen VAR vanwege 'impact berichtgeving'