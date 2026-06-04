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Markt voor designerdrugs nog altijd BOOMING, Nederlandse bedrijven importeren voor miljarden uit India

Handelsgeest!

2-mmc

We weten allemaal dat ondernemers in Nederland KAPOTGEMAAKT worden, maar er zijn sectoren waarin de tegenwerking vanuit de roverheid in de praktijk enorm mee lijkt te vallen. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan handelen in DESIGNERDRUGS research chemicals. Door heel Nederland heb je honderdduizenden tieners die goedkoop willen snuiven jonge aspirant-laboranten die maar wat graag een grammetje 3MMC, 2CMC, Flakka, 1cp-LSD of 2-FDCK op de kop willen tikken om een avond helemaal loesoe te gaan wetenschappelijk te experimenteren, en die meuk blijkt dus heel makkelijk legaal te importeren vanuit India. Thanks Ursula. Nederlandse bedrijven kochten massaal kant en klare middeltjes en grondstoffen om het allemaal zelf te maken (alsook machines om pillen te maken en de boel te versnijden). In totaal zo'n 153.000 kilo tussen 2019 en 2025, hetgeen naar schatting weer voor 46,2 miljard euro aan de klantjes werd verkocht. Dus klop aan bij een leverancier in India, koop voor een habbekrats een kilootje, jonge junks nieuwsgierige scheikundigen kopen het voor een veelvoud van je over (die zooi gaat meestal tientallen keren over de kop) en je bent rijk. Haalt de NVWA je website offline, dan maak je nog dezelfde dag een nieuwe verkoopsite vanuit het buitenland of zet je handeltje over naar Snapchat of Telegram; de klant in deze sector is hondstrouw en handig met het mobieltje dus die weet je altijd te vinden. Ondernemen, heerlijk!

Tags: designerdrugs, junks, 3-mmc
@Zorro | 04-06-26 | 12:29 | 70 reacties

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