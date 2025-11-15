Research chemicals en zware slaapmedicatie van schimmige sites opvreten blijkt niet goed voor je
is was een website waar je onder het mom van 'niet geschikt voor consumptie, wel voor research doeleinden' allerlei vage poedertjes en pilletjes kon bestellen om niet in je lichaam te gooien. Meestal: een kentekencombinatie van een cijfer met een paar letters. 2FDCK, 2MMC, 3CMC, 3MMC, 4FMP, 5MEO, enzovoorts, met 3MMC als 's lands bekendste middeltje om scheikundeproefjes mee te doen tijdens een avondje uit. Helaas werd 3MMC verboden om niet te gebruiken en toen werd het aanbod van spulletjes die niet bedoeld zijn om in je lichaam te gooien alleen maar vager en raarder. Nu kopt het AD: "Tientallen sterfgevallen onder klanten van Nederlandse webshop die illegaal en op grote schaal medicijnen verkocht." En die medicatie betrof dan geen echte diazepammetjes, maar nepjoekels. En wat BLIJKT nu? Als een schimmige website allerlei vage ondefinieerbare witte poedertjes en zelf gebrouwen pseudovaliumpjes verkoopt waar met koeienletters bij staat 'niet voor menselijke consumptie', moet je dat spul NIET opvreten, wegsnuiven of doorslikken. Nou jaaaa weer wat geleerd.
