ATTENTIE. Deze is even voor de GROEIMATEN die graag spiermassa willen kweken en daarvoor niet naar een sportschool gaan om tussen allemaal andere zwetende spierbinken te staan workouten (gayyyyy! red.) maar liever NAAR DE ACTION gaan voor hun bodybuild-rekwisieten. De 10kg Kettlebells van de Action zijn perfect voor als je wil GROEIEN, maar dan bedoelen we niet alleen je spieren maar ook het aangroeien van een derde arm / vierde been / nare tumor / etc... Ze zijn mogelijk TE RADIOACTIEF. Om de 10kg Kettlebells ook daadwerkelijk 10kg te maken worden ze dus volgestopt met zand, dat zand geeft in dit geval dus teveel ioniserende straling af. Niet Tsjernobyl-veel maar wel wij-hoeven-dit-niet-in-huis-te-hebben-veel, daarom mogen klanten de 10kg Kettlebells terugbrengen naar de Action. Tillen maar!