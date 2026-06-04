De natuur is walgelijk en dat vogels in het bijzonder een stel goorlappen zijn is ook geen raketwetenschap. Het zit de hele dag een beetje wormen uit de grond te trekken, wat op zich al pervers is, of op een tak te fluiten. Dat fluiten, hoewel vaak geromantiseerd, komt erop neer dat ze alle collega-vogels in de wijde omgeving willen laten weten dat het foekiefoekietijd is, maar ook als er niks te neuq0n valt weet de gevleugelde testosteronbom zich te vermaken. Uit Brits onderzoek blijkt dat vogels enorm veel masturberen. Lange tijd werd gedacht dat dit alleen wanhopig gedrag was dat vertoond werd door verwaarloosde vogels in kooitjes, maar in de natuur blijken de beesten nog VEEL VAKER te juinen. De onderzoekers concluderen dat het allemaal heel 'normaal en gezond' is, maar het is natuurlijk WALGELIJK. Het gebeurt ook nog eens allemaal in het openbaar. Er lopen daar KINDEREN hè? Afijn, we weten nu wel waar die ene mysterieuze regendruppel op een verder stralend zonnige dag vandaan komt. En waarom er een soort is die 'boomklever' heet. Viespeuken zijn het.