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tip redactie

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NIET KLIKKEN op beelden van Perez Hilton die zichzelf op een livestream aan het snijden is

Doe. Het. Niet.

Het internet doet rare dingen met mensen. Zo heb je bijvoorbeeld mensen die op deze link klikken naar beelden van de Amerikaanse vlogger Perez Hilton, terwijl je dat juist niet moet doen. Perez Hilton was namelijk zichzelf aan het snijden terwijl hij naakt aan het livestreamen was, wat betekent dat die beelden op internet staan. Maar die beelden zouden er niet moeten zijn, je moet namelijk helemaal niet jezelf de hele tijd livestreamen, en al helemaal niet naakt, en al helemaal niet terwijl je jezelf aan het snijden bent en zegt dat je hoopt dat je doodgeschoten gaat worden door agenten. Klik weg. Kijk niet. U bent gewaarschuwd.

Tags: perez hilton, wtf, livetream
@Ronaldo | 05-08-26 | 10:40 | 103 reacties

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