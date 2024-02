Speciaal voor iedereen die nog enigszins wijs kon worden uit de identiteitsbrei van de afgelopen jaren verhogen we de moeilijkheidsgraad met bovenstaande video. Identificeren als man of vrouw is tenslotte leuk, maar identificeert u zich al als een baardgier (ook wel bekend als een Lammergier, een vogel uit de familie van havikachtigen, red.)? En hoe verbindt u zich dan met uw innergier? Zweeft u boven de Mongoolse steppen? Voedt u zich voornamelijk met botten van kadavers? Of zit u gewoon de hele dag op een steen in de zon? Belangrijke vragen in een wereld waar alle logica allang de deur is gewezen en mensen hun identiteit bij elkaar scrabbelen uit een immer groeiende letterbak. We zijn nu al benieuwd wanneer we het genderneutrale toilet gaan uitbreiden met een kattenbak of de term 'beste mensen' te kwetsend wordt. Aan de andere kant zijn wij er ook altijd als de kippen bij om te eten als een paard, te feesten als beesten en vervolgens zo stoned als een garnaal naar huis te waggelen, dus wie zijn wij om te oordelen...