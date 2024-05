Als je via een dating-app een afspraakje plant, kan er een hoop gebeuren. Het gesprek kan een beetje stroef verlopen. Je date kan er wat minder florissant uitzien dan op de foto's. Je kan erachter komen dat je totaal verschillende ideeën hebt over Taylor Swift, of over Pieter Omtzigt. De seks kan tegenvallen. Geen seks kan tegenvallen. De vibe kan verkeerd zijn. De vibe kan op zich wel goed zijn, maar toch ook weer niet zo dat er echt iets gebeurt, waardoor je toch eerder zoiets hebt van, dat het kennelijk toch geen goede vibe was, maar wel een prima ervaring. Of: je date is helemaal geen date maar twee jongens die je met een vuurwapen bedreigen, je twee dagen lang opsluiten, inbreken in je woning, en je rekening leegtrekken. "Het slachtoffer is enorm geschrokken van dit heftige incident."