Van alle compleet gestoorde verhalen die dagelijks uit Washington D.C. komen gesijpeld is dit misschien wel de meest compleet gestoorde tot nu toe. Het gaat dus over Amerikaanse aanvallen op de Houthi's die op 15 maart werden uitgevoerd. Militair precisiewerk, waarvan je zou verwachten dat het achter de dikst mogelijke gesloten deuren is voorbereid. Dat valt: tegen. De aanvallen blijken te zijn bekokstoofd middels een groepsgesprek op Signal genaamd 'Houthi PC small group', waar Trumps veiligheidsadviseur Michael Waltz per ongeluk DE HOOFDREDACTEUR VAN THE ATLANTIC aan toe had gevoegd. Dat is een level van amateurisme waar zelfs Schoof I nog een puntje aan kan zuigen. Meerdere dagen lang werden in het groepsgesprek discussies gevoerd over de aanvallen op Houthi-doelen, defensieminister Pete Hegseth deelde zelfs topgeheime details voorafgaand aan de aanvallen via de chat. Zoals Jeffrey Goldberg van The Atlantic schrijft: "I will not quote from this update, or from certain other subsequent texts. The information contained in them, if they had been read by an adversary of the United States, could conceivably have been used to harm American military and intelligence personnel, particularly in the broader Middle East, Central Command’s area of responsibility."

Een kolossale fuck-up en bovendien onwettig. Het gebruik van Signal voor dergelijk overleg is mogelijk een overtreding van de Espionage Act uit 1917. Oei oei oei, SCREENSHOTS na de breek.

UPDATE - Reactie Trump, weet hier niets van en 'The Atlantic is bijna failliet'.