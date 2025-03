A: Gelukkig is het bijna oorlog.

B: Beau had Roxy Dekker, wij hebben dit.

C: Voor nog geen 800 miljard ga ik naar die show.

D: Mogen wij ASAP uit dit draadje?

F: Hm. Er kan nog wel 200 miljoen bij de NPO weg.

G: Wat een leuke brigade-generaal!

H: Brrrr cultuur, waar is m'n wapen?

I: Anders, namelijk...