Eens in de zoveel tijd klimt er weer zo'n dufus uit de put van hbo-journalistiek richting de bureauredactie van NRC om de platgekookte prak over tweets van Annabel Nanninga (periode 2009 tot 2016) maar weer eens op te warmen. Niet alleen is dat verhaal nog vaker uitgemolken dan de tiet van Anouk, ook heeft Nanninga daar zelf al tig keer verantwoording over afgelegd (zelfs bij het Nieuw Israëlietisch Weekblad) en voorts heeft deze gozer blijkbaar geen flauw idee van de context van die tweets (citaten van cabaretshows en zelfs van het Festival van het Vrije Woord, keiharde satire, verwijzingen naar de Volkskrant), vindt hij het als 'journalist' niet de moeite waard het uit te zoeken of laat hij het zelfs bewust weg. Begint die halvegare ook nog effe over GeenStijl met daarbij een zinnetje 'ik zeg niet dat ze antisemiet is'. Rot eens gauw op Toon, of we sturen Oumaima Abalhaj op je af.