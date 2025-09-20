achtergrond

Brante & Immink - Dassen’s bubbeltje

Of de minister-president niet even lekker bij Laurens Dassen in zijn Bluesky-bubbeltje wil komen. Want anders moet Dassen zelf buiten zijn bubbeltje komen en dat vindt hij maar eng. Niet voor niets hangt hij altijd volkomen over zijn toeren aan de interruptiemicrofoon als hij weer eens het VOLT-standpunt over de Joodse staat staat te schuimbekken. 

Over bubbels gesproken: NRC-lezende D66-rechters kunnen geen filmpjes kijken op de website van De Telegraaf, want daar hebben ze geen abonnement op. Wie zijn toch die mensen?

Tags: dassen, bubbel, d66, nrc
@Brante en Immink | 20-09-25 | 18:00 | 30 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

