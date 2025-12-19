Joost Oomen is een op een marketingbureau bedacht format van iemand die gedichten schrijft die je niet hoeft te lezen maar wel op Instagram kunt zetten. Joost Oomen brak door met zijn dichtbundel deelname aan De Slimste Mens en nu hangt Joost Oomen overal de dichter uit, zo ook in NRC Handelsblad. Daar heeft hij een essay geschreven tegen schrijvers die te veel zuipen en/of zichzelf te serieus nemen.

En omdat Joost Oomen zichzelf niet serieus neemt, en zijn publiek ook niet, dat hoeft namelijk niet als je een format bent, breekt Joost Oomen iedere week op de radio met zijn eigen regel. Deze week: Joost Oomen met een serieuze mening over de aanslag op Bondi Beach (is hij tegen). Vorige week: Joost Oomen met een serieuze mening over de VVD in de formatie (is hij tegen). Week daarvoor: Joost Oomen met een serieuze mening over Mona Keijzer (is hij ook tegen). Laatst op Instagram: Joost Oomen met een mening waar je in 4 havo om uitgelachen wordt die erop neerkomt dat linkse mensen goed zijn en rechtse mensen slecht.

Het patroon: Joost Oomen heeft iedere week een serieuze mening die precies dezelfde serieuze mening is als die van iedere malloot op de tijdlijn van Katja Schuurman en Tanja Jess. Maar dat mogen andere schrijvers dus niet van Joost Oomen. Sterker nog, 'malloot' Joost Oomen geeft ons in zijn essay ook nog een lijstje van schrijvers die volgens Joost Oomen op de goede manier een malloot zijn, de mallotigheid moet immers wel een moraal hebben. Daarna krijgen we een lijstje met schrijvers die het volgens Joost Oomen juist verkeerd doen omdat ze zichzelf te serieus nemen, maar eigenlijk omdat ze nog succesvollere Joost Oomens zijn dan Joost Oomen zelf.

Joost Oomen wil Ilja Leonard Pfeijffer (een reaguurder, red.) die op de Dam een eenzame horlepiep staat te dansen. Joost Oomen wil Connie Palmen die honderdtwintig liter limonade drinkt (dat bestaat al, zoek maar op op PornHub). Joost Oomen wil Tommy Wieringa die maar blijft voordoen hoe hij met zijn armen wijd echt kan vliegen (okee vet). Joost Oomen wil Pieter Waterdrinker die bij VPRO Boeken met zeer veel moeite koppeltjeduikelt en radslagen doet (dat kan niet, daar zuipt hij te veel voor). Joost Oomen wil Peter Buwalda met van die oranje zwembandjes, eenzaam een bellenblaaspijp rokend op het boekenbal-balkon (bestaat ook al, kijk maar op de de cover van het Volkskrant Magazine nr. 7 2016). Joost Oomen wil dat Arnon Grunberg zich herinnert hoe zich als een gek door de letteren te bewegen (dat doet Grunberg verdomme iedere dag, die man is een totale gek, sleept vrouwen aan hun haren door hotelgangen, schrijft hele Volkskranten vol over wat voor debiels hij nou weer met zijn kind uithaalt, en alleen omdat hij zijn haren netjes kamt is hij volgens Oomen te normaal, ffs man).

Wij willen dat Joost Oomen een keer zijn bek houdt.