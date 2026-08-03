De 38-jarige Schotse Elisabeth Jane Ross ging naar Griekenland om geheel naar haar christelijke normen en waarden iets goeds te doen voor asielzoekers, maar ze kreeg daar geheel naar de Afghaanse normen en waarden niks goeds voor terug. Haar lichaam werd in een koffer teruggevonden nadat zij in Athene, de bakermat van de Westerse beschaving, werd vermoord door een Afghaanse asielzoeker die het met die beschaving niet zo nauw neemt. De opgepakte Afghaan werkte als schoonmaker in het gebouw waar Ross verbleef, nam na de moord nog 10.000 euro op met Ross' betaalpas en zou volgens zijn vrouw hebben verteld dat hij Ross vermoordde 'omdat ze niet ophield over haar christelijk geloof' en hem 'religieus wilde beïnvloeden', zo weet The Sun. Goed, nu is dat natuurlijk ook onuitstaanbaar, alleen is daar een veel simpeler en minder vrouwonvriendelijker oplossing voor: niet luisteren. Zit waarschijnlijk nog niet zo diep ingebakken in de Afghaanse beschaving. Enfin, voorgoed opvouwen in een heel klein koffertje deze Afghaan.