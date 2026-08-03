Britse vrouw die asielzoekers hielp in Griekenland vermoord door Afghaanse asielzoeker 'omdat ze niet ophield over christelijk geloof'
Jezus Christus
De 38-jarige Schotse Elisabeth Jane Ross ging naar Griekenland om geheel naar haar christelijke normen en waarden iets goeds te doen voor asielzoekers, maar ze kreeg daar geheel naar de Afghaanse normen en waarden niks goeds voor terug. Haar lichaam werd in een koffer teruggevonden nadat zij in Athene, de bakermat van de Westerse beschaving, werd vermoord door een Afghaanse asielzoeker die het met die beschaving niet zo nauw neemt. De opgepakte Afghaan werkte als schoonmaker in het gebouw waar Ross verbleef, nam na de moord nog 10.000 euro op met Ross' betaalpas en zou volgens zijn vrouw hebben verteld dat hij Ross vermoordde 'omdat ze niet ophield over haar christelijk geloof' en hem 'religieus wilde beïnvloeden', zo weet The Sun. Goed, nu is dat natuurlijk ook onuitstaanbaar, alleen is daar een veel simpeler en minder vrouwonvriendelijker oplossing voor: niet luisteren. Zit waarschijnlijk nog niet zo diep ingebakken in de Afghaanse beschaving. Enfin, voorgoed opvouwen in een heel klein koffertje deze Afghaan.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Gevaarlijke Fivoor-gek Mert Pehlivan veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor doodsteken 76-jarige vrouw Den Dolder
Hoger dan de strafeis (6 jaar) van het OM
Syrische asielzoeker mishandelt vrouwen in Harderwijk, is niet langer welkom in Harderwijk
Stuur 'm naar een andere plek in Nederland, wat kan het schelen
BIZARRE VIDEO'S. Huiveringwekkend inkijkje in de psyche van Ismail, die 200x op zijn moeder instak en veel tijd verloor aan gamecasting
Bezuinigen op de ggz niet altijd even handig, deel 637373
Palestijn die eerst in Nederland asiel aanvroeg vermoordt 14-jarige Duits jongetje in Beieren
Het zou nu maar de grootste groep asielzoekers in Nederland zijn en dan hebben we het niet over Duitse jongetjes van 14
Minderjarig meisje doodgestoken in Blerick
Man en vrouw aangehouden