De totale en zeer gevaarlijke 29-jarige gek Mert Pehlivan is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en tbs voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Dat deed hij vorig jaar januari toen hij met verlof mocht tijdens zijn verblijf in de beruchte Faalkliniek Fivoor, waar het bijvoorbeeld ook compleet maar dan ook compleet fout ging met Michael Panhuis, de moordenaar van Anne Faber. Pehlivan ("Een ‘verwarde jongen’, afkomstig uit een hecht, traditioneel Turks gezin") bracht de vrouw met 17 (!) messteken in rug en hoofd om het leven en verdient natuurlijk minimaal evenzoveel jaren geen daglicht meer te zien. Niet in de laatste plaats omdat hij al eerder 'willekeurige voorbijgangers in het gezicht stompte en sloeg'. Ondanks zijn sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid heeft hij voor de moord 'op zijn telefoon verschillende zoekopdrachten verricht die te maken hadden met iemand doden' en zocht hij uit 'wat voor straf hij kon krijgen voor moord.' Deze gek is dan misschien (voorlopig) van de Den Dolderse straat af, maar we zijn wel extreem benieuwd waar hij na die 8 jaar cel zijn tbs zal moeten uitzitten.

Hele uitspraak HIERR.