Minderjarig meisje doodgestoken in Blerick

Man en vrouw aangehouden

Krrrankzinnig nieuws uit Blerick: maandagochtend is er een minderjarig meisje doodgestoken in een woning aan de Elzenstraat. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden. "Het gaat om de bewoners van het pand." Wie, Wat, Waar, Wanneer en vooral: WAAROM. De wouten: "Over de relatie tussen het slachtoffer en verdachten doen wij op dit moment geen uitspraken. De politie doet volop onderzoek naar de toedacht van dit heftige incident." Tering.
Update - Wat meer info over die wijk: in 2017 werd Ömer Köksal vermoord en Kemal Zengin geliquideerd. Daarop gierde het helemaal uit de shoarma met rellende Turkse Nederlanders (nog even aan Lale Gül vragen of die bewoordingen correct zijn, red.). Maar, zegt een vrouw nu tegen het AD: "Daarna is het jarenlang rustig gebleven, tot vanochtend."
Update - Bronnen laten aan L1 weten dat het meisje 14 jaar oud was.
Update - De opgepakte verdachten zouden haar ouders zijn.
Update - Het meisje heet Nour. "De ouders, die naast Nour nog twee andere kinderen hadden samen, zijn geen onbekenden in Blerick. De vader van het slachtoffer runt een bekende kapsalon in het stadsdeel, waar Nour zelf ook wel eens meehielp."

Tags: steekpartij, moord, doodgestoken
@Mosterd | 20-04-26 | 10:30 | 380 reacties

