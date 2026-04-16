Gruwelijke taferelen in Hoofddorp, waar gisteravond een vrouw werd doodgestoken en een 34-jarige man werd aangehouden als verdachte. Over de identiteit van slachtoffer en vermeende dader wil de politie niets zeggen, maar nou heeft de T. dus rondgevraagd bij de buren en die wisten te vertellen dat de 34-jarige verdachte Syriër 'Mustafa' is. De man was net vrijgekomen na een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Mustafa belde aan bij de buurman, die zag dat hij buiten met een bebloed mes in zijn hand stond te ijsberen en "Buurman kwaad, buurman kwaad!" riep. Volgens de omwonenden was de gedode vrouw de 'Spaans sprekende vriendin' van Mustafa. Waarvoor Mustafa heeft gezeten weet eigenlijk niemand. Het complex met sociale huurwoningen aan de Liesbos was al berucht; De bewoners spreken over mishandelingen, brandstichtingen, een kogelregen en iemand die dreigde zijn woning op te blazen. Altijd herres dus. Buurtgenoot John van der Meer denkt in ieder geval het zijne van het verval van de Liesbos: "Vrijwel elke woning die vrijkomt, gaat naar een statushouder. Mijn kinderen zoeken ook woonruimte, maar die krijgen niks." Waarvan akte.