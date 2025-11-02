Tussenstand van de steekpartij op een trein vanuit Doncaster naar Londen die in Huntingdon, Cambridgeshire stilgezet werd wegens een massale steekpartij: 10 gewonden waarvan 9 in kritieke, "levensbedreigende" toestand, twee verdachten in hechtenis, waarvan degene "in bezit van een groot mes" zou zijn getaserd door de politie. Vooralsnog niets bekend over dadersignalement en motief. En zoals gebruikelijk is het ook niet alsof De Kranten daar erg hun best voor doen. Onderstaand wordt bijvoorbeeld treinpassagier en getuige Olly Foster geïnterviewd door de BBC, en nergens wordt hem naar dadersignalement gevraagd, terwijl hij GODDOMME ZELF OP TWITTER SCHRIJFT: "I only know of one attacker, he got on the train from Peterborough. He was black mid 20’s."

Ondertussen zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken genaamd Shabana Mahmood: "I urge people to avoid comment and speculation at this early stage." En noemt de Londense burgemeester genaamd Sadiq Khan het voorval "deeply concerning". Afijn, de laatste steekpartij waarbij Britten publiekelijk overhoop gestoken werden was immers alweer vijf dagen geleden (dat was een Afghaan die zijn Britse gastfamilie aanviel en weer drie weken daarvoor was het een Syriër letterlijk genaamd 'jihadist uit Syrië).

Naschrift 10:44 - Ook heeft een getuige genaamd Gavin tegen Sky News over de verdachte gezegd: "I asked the police what he looked like and they said it was a black male wearing all black." Maar dat moet je dan weer in The Sun lezen, want Sky News zelf schrijft het niet op.

Update 12:19 - De politie spreekt van "Two British-born nationals remain in custody for attempted murder, a 32 year old black man, and a 35 year old man of Caribbean descent" en stelt dat er op dit moment niets op een terroristisch motief wijst.

Update 12:21 - Ook stelt de politie dat er nu twee in plaats van negen slachtoffers in kritieke toestand verkeren, vier van hen zijn naar huis gestuurd.