To zover de gemoedelijke graafschappen
Tussenstand van de steekpartij op een trein vanuit Doncaster naar Londen die in Huntingdon, Cambridgeshire stilgezet werd wegens een massale steekpartij: 10 gewonden waarvan 9 in kritieke, "levensbedreigende" toestand, twee verdachten in hechtenis, waarvan degene "in bezit van een groot mes" zou zijn getaserd door de politie. Vooralsnog niets bekend over dadersignalement en motief. En zoals gebruikelijk is het ook niet alsof De Kranten daar erg hun best voor doen. Onderstaand wordt bijvoorbeeld treinpassagier en getuige Olly Foster geïnterviewd door de BBC, en nergens wordt hem naar dadersignalement gevraagd, terwijl hij GODDOMME ZELF OP TWITTER SCHRIJFT: "I only know of one attacker, he got on the train from Peterborough. He was black mid 20’s."
Ondertussen zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken genaamd Shabana Mahmood: "I urge people to avoid comment and speculation at this early stage." En noemt de Londense burgemeester genaamd Sadiq Khan het voorval "deeply concerning". Afijn, de laatste steekpartij waarbij Britten publiekelijk overhoop gestoken werden was immers alweer vijf dagen geleden (dat was een Afghaan die zijn Britse gastfamilie aanviel en weer drie weken daarvoor was het een Syriër letterlijk genaamd 'jihadist uit Syrië).
Naschrift 10:44 - Ook heeft een getuige genaamd Gavin tegen Sky News over de verdachte gezegd: "I asked the police what he looked like and they said it was a black male wearing all black." Maar dat moet je dan weer in The Sun lezen, want Sky News zelf schrijft het niet op.
Update 12:19 - De politie spreekt van "Two British-born nationals remain in custody for attempted murder, a 32 year old black man, and a 35 year old man of Caribbean descent" en stelt dat er op dit moment niets op een terroristisch motief wijst.
Update 12:21 - Ook stelt de politie dat er nu twee in plaats van negen slachtoffers in kritieke toestand verkeren, vier van hen zijn naar huis gestuurd.
BBC interviewt passagier Olly Foster, vraagt nergens naar signalement "he was black, mid 20's"
'They were stabbing everyone'— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 2, 2025
Olly Foster was on a train where ten people were stabbed - leaving nine with life threatening injuries - before police arrested two men when it stopped at Huntingdon in Cambridgeshire https://t.co/CvnJrhpbGb pic.twitter.com/5CnRPggQl9
Olly over verdachte: "he was black, mid 20's", vraagt BBC natuurlijk niet naar
I was on the Huntingdon train.— Olly Foster (@Oliver_foster_) November 2, 2025
I only know of one attacker, he got on the train from Peterborough. He was black mid 20’s. We ran from the back of the train to the end as everyone was screaming to run, explaining there was somebody stabbing everyone and everything.
1/
Kisin
And I am saying it now, before the facts are known, for a reason. We may not know all the facts but we do know one fact: British people don't go on stabbing sprees. They just don't.— Konstantin Kisin (@KonstantinKisin) November 2, 2025
This problem is imported.
